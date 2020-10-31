السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان الدولية في شرم الشيخ... فيديو

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وأضاف أن "المشروع يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور، مدينة رأس سدر، مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب".

وأوضح أن ذلك "ضمن المخطط الاستراتيجي للإرتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وأكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة".

ووفقا له، تتضمن كليات الجامعة تخصصات، الهندسة التطبيقية، علوم الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم المالية والادارية، السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الزراعات الصحراوية، الفنون والتصميم.