ونقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله" عن وزارة الداخلية في صنعاء، إنها "بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات، نفذت حملة أمنية في منطقة حورور بمديرية ميفعة عنس في محافظة ذمار (غرب اليمن) لضبط المجرم محمد علي أحمد حنش، العنصر الرئيسي في خلية اغتيال الوزير زيد".
وأكدت الداخلية اليمينية عن "مقتل حنش بعد مقاومته الحملة الأمنية".
والأربعاء الماضي، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في صنعاء، العميد عبد الخالق العجري، وفاة المتهم ياسر أحمد سعد جابر محمد، بعد إسعافه، متأثرا بجراح بليغة أصيب بها خلال مقاومته القبض عليه، ومقتل المتهم الآخر إبراهيم صالح عبد الله الجباء، أثناء تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن خلال محاولتهما الهروب والخروج من محافظة ذمار.
© REUTERS / Khaled Abdullah
ولم يصدر أي تعليق من التحالف العربي، على اتهام جماعة "أنصار الله" له بالضلوع في اغتيال الوزير زيد.
وأطلق، الثلاثاء الماضي، مسلحان على متن دراجة نارية، وابلاً من الرصاص على سيارة وزير الشباب في حكومة الإنقاذ، حسن زيد في منطقة حدة جنوبي العاصمة صنعاء، ما أدى لإصابته وابنته بجراح بليغة توفي على إثرها بعد نقله إلى المستشفى اليمني الألماني القريب من موقع الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن مقتل المتهم باغتيال وزير الشباب بحكومة الإنقاذ اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.