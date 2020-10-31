شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: النظام التركي أصبح مصدرا للإرهاب والعدوان بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة (البيان) الإماراتية، أن الانتهاكات التركية وأفعال أردوغان المتهورة، تراكمت بدءاً من سوريا وليبيا والعراق وشرق البحر الأبيض المتوسط حتى أصبح هو ونظامه مصدرا للإرهاب والعدوان بالعالم.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "الخطر التركي على استقرار العالم" قائلة - "إن قادة الاتحاد الأوروبي نددوا باستفزاز أنقرة وخطابها غير المقبولَين تماماً، ويدرسون فرض عقوبات صارمة ضدها خلال الاجتماع المرتقب في ديسمبر المقبل.

وأوضحت أنه ثبت بالدليل القاطع أن نظام أردوغان، هو مصدر الإرهاب والعدوان، ولم تسلم بلدان قريبة من تركيا أو بعيدة عنها من شروره، حيث تمادى في إجرامه، وزادت كثيراً ممارساته العدوانية، وتدخّلاته التخريبية بشكل مباشر في مجمل التطورات والأوضاع، وعرقل الكثير من الحلول المطروحة.