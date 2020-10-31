شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلين وإصابة 28 بانفجار أنبوب الغاز في محافظة المثنى العراقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم السبت، وفاة طفلين وإصابة 28 بانفجار أنبوب الغاز الناقل في منطقة النجمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى.
وذكرت الخلية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن "الانفجار الذي حدث في أحد أنابيب الغاز الناقلة في منطقة النجمي بقضاء الرميثة التابعة لمحافظة المثنى، تسبب بوفاة طفلين وإصابة 28 شخصاً من بينهم 9 من الحشد الشعبي من معسكر خلفيات اللواء 44 ".
وأضاف أن "بقية المصابين هم من أهالي المنطقة"، مشيراً إلى أن"هذه الاحصائية هي موقف أولي ،وأن أسباب الانفجار غير معروفة، والجهود مستمرة للسيطرة على النيران".
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