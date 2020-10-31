شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: الإدانات العالمية للإرهاب الإيراني تؤكد أنه خطر لا بد من ردعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة اليوم السعودية، أن الإدانات الإقليمية والعالمية للإرهاب الذي تمارسه إيران في المنطقة، عن طريق ميليشيات الحوثي؛ بغية تنفيذ المزيد من الاعتداءات والخروقات في سبيل تحقيق أجنداتها الخبيثة تؤكد أن العالم يرفض هذا السلوك الإيراني.

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وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان (إرهاب طهران.. والرفض الدولي) - إلى إدانة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف المدنيين في المملكة، عبر إطلاق طائرات مسيرة ومفخخة، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية، وما صاحب ذلـك من إدانة الـبحرين بشدة لمواصلة الميليشيات الحوثية الإرهابية، اعتداءاتها المتواصلة على المملكة.

وشددت على أن هذه المعطيات الآنفة، تأتي كأحد أطر المشهد الشامل من الموقف الإقليمي الداعم للمملكة، والرافض للإرهاب الإيراني، وينسجم في ذات السياق مع المواقف الدولية من الـولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي تعلن رفضها للسلوك الإيراني وتتخذ المزيد من الإجراءات سواء ضد المسؤولين في هـذا النظام الإرهابي أو المنتمين لميليشياته وأذرعه التي تتمركز في اليمن ولبنان ودول عربية، وهي في مجملها دلالة على أن النظام في طهران، وفي نظر المجتمع الدولي، فاقد للأهلية، وخطر لا بد من ردعه؛ حفاظا على أمن العالم.