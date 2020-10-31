شرطة أبوظبي تفوز بجائزة عن فئة الابتكار في اندماج الموظفين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فاز قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي بجائزة الموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي عن فئة الابتكار في اندماج الموظفين وذلك في حفل توزيع جوائز «الموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي» الذي أقيم في فندق إنتركونتيننتال في مدينة دبي.



وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية أن التميز والابتكار أصبحا قيماً راسخة بين منتسبي شرطة أبوظبي، بفضل دعم القيادة الرشيدة نحو تحقيق أعلى مستويات التنافسية والريادة لتصبح شرطة أبوظبي نموذجاً يحتذى بها لأفضل الممارسات على المستوى الدولي والإقليمي. وتسلم الرائد الدكتور بخيت سالم العامري رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء بقطاع الموارد البشرية والنقيب جمعة القايدي مدير فرع الابتكار واستشراف المستقبل بالقطاع، الجائزة أثناء فعاليات الحفل ممثلاً للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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