القوات العراقية تعثر على صواريخ وعبوات ناسفة شمالي البلاد

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية " ضمن مهامها في البحث والتفتيش عن أسلحة وعتاد "داعش" الإرهابي وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 45 والفوج الثاني منه في المقر المتقدم لقيادة عمليات كركوك من العثور على مخبأ يضم صواريخ وعبوات ناسفة في قرية زكلاوة التابعة لقضاء داقوق في كركوك".

وأضاف البيان "وضبط بداخله 13 صاروخا وعبوة اسطوانية الشكل من مخلفات "داعش" الإرهابية، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.