عائلة الداعية السعودي عائض القرني تعلق على أنباء وفاته

ونفت عائلة القرني، صحة الأنباء المتداولة بشأن وفاته، وقال جابر القرني، في تغريدة عبر "تويتر": "لكل من يسأل عن حالته (عائض القرني) فقد تواصلت للتو مع ابنه عبد الله، ووضعه مستقر"، مضيفا أنه "قد تم نقل الشيخ عائض القرني من أحد المستشفيات الأهلية إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، والزيارة ممنوعة ولا تنسوه من صادق دعواتكم".

وكان الداعية القرني قد أصيب بفيروس كورونا منذ أيام، ويوم أمس تم نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، بعد تدهور حالته الصحية، فيما انتشرت شائعات تفيد بأنه توفي جراء متأثرا بالفيروس.