هل يمكن للموظف الحكومي ممارسة النشاط التجاري؟ .. «التجارة» توضح

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جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أكدت وزارة التجارة ، أنه لا يمكن للموظف الحكومي ممارسة النشاط التجاري .
جاء ذلك رداً على استفسار من أحد المواطنين ، عبر حساب الوزارة على تويتر ، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للموظف الحكومي أن يكون شريك في شركة قائمة ولا تكون في مرحلة التأسيس، ولا يمكن له أن يمتلك حق إدارة الشركة .
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة طريقة نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونيًّا.
وقالت: إنه يتم نقل ملكية السجل التجاري إلكترونيًّا عبر الرابط التالي:هنا.
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