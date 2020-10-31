شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مليون دولار مساعدات من الولايات المتحدة للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم، تقديم 60 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية؛ للاستجابة للفيضانات الشديدة في السودان.



وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالسودان، في بيان اليوم، أن الوكالة ستعمل من خلال هذا التمويل الجديد، مع المنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الفيضانات، التي دمرت آلاف الأفدنة من المحاصيل والمنازل والمدارس في جميع أنحاء السودان، وتركت ما يقرب من مليون شخص في بحاجة إلى مساعدات إنسانية.



ويشمل هذا الدعم المساعدة الطارئة المنقذة للحياة من خلال الغذاء والمأوى والصحة وسبل العيش، نظرا لأن الفيضانات تعرض المجتمعات لمخاطر أكبر للإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.



وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تعد أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لشعب السودان، حيث قدمت أكثر من 496 مليون دولار من المساعدات الإنسانية منذ بداية السنة المالية 2020؛ لدعم المجتمعات الضعيفة المتضررة من العديد من الأزمات الإنسانية.