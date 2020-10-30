شكرا لقرائتكم خبر عن تيسيرًا لحركة التبادل التجاري.. «الجمارك»: هذه المستندات لم تعد مطلوبة للاستيراد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : قلصت الهيئة العامة للجمارك ، المستندات اللازمة للاستيراد إلى مستندين فقط بدلاً من 14 مستنداً . Advertisements وأشارت الجمارك إلى أن المستندات المطلوبة للاستيراد هي الفاتورة وبوليصة الشحن فقط، وذلك لضمان انسيابية ومرونة تدفق الواردات وتيسيرًا لحركة التبادل التجاري. كما ألغت “الجمارك” مستندات إثبات الدفع وإذن التسليم وشهادة المنشأ وشهادة المطابقة والتصريح التجاري والسجل التجاري والبيان الجمركي وتفويض المخلص وبيان التعبئة وتصريح خروج البوابة وترجمة بوليصة الشحن والفاتورة المصادقة من الغرفة التجارية.

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