شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من دعم مستفيدي «حساب المواطن»؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف برنامج حساب المواطن ، حقيقة سحب المبالغ المستحقة من دعم المستفيدين لصالح البنوك .

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على أحد المستفيدين ، مساء اليوم الجمعة ، الذي سأل قائلاً : ” هل البنك يستقطع من حساب المواطن إذا كان عليه مديونية؟ “.

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وأكد حساب المواطن ، أنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من دعم المستفيدين.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ36 (شهر نوفمبر 2020م).

وذكر البرنامج، عبر حسابه على «تويتر»، أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي بالضغطهنا.