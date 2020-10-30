وغرد أمير قطر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أعربت لأخي فخامة الرئيس التركي في اتصالي به اليوم عن خالص تعازيَ ومواساتي والشعب القطري لفخامته والشعب التركي الشقيق في ضحايا زلزال إزمير، ووقوفنا معهم تجاه هذه الكارثة المؤلمة، مع خالص تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".
وأعلنت وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب اليوم الجمعة ولاية إزمير غربي البلاد إلى 17 قتيلا وأكثر من 700 جريح.
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
هذا وفي وقت سابق أفادت الأنباء عن مقتل 12 وجرح 607.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غربي تركيا، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كم من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجه وعلى عمق 16.54 كم تحت سطح الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من أمير قطر إلى أردوغان بشأن زلزال إزمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.