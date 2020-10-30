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رسالة من أمير قطر إلى أردوغان بشأن زلزال إزمير

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وغرد أمير قطر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أعربت لأخي فخامة الرئيس التركي في اتصالي به اليوم عن خالص تعازيَ ومواساتي والشعب القطري لفخامته والشعب التركي الشقيق في ضحايا زلزال إزمير، ووقوفنا معهم تجاه هذه الكارثة المؤلمة، مع خالص تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

وأعلنت وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب اليوم الجمعة ولاية إزمير غربي البلاد إلى 17 قتيلا وأكثر من 700 جريح.

© Sputnik . Alexei Nikolskiy

وأفادت وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية في بيان "بأن الزلزال أسفر عن مصرع 17 شخصا وإصابة 709 آخرين".

هذا وفي وقت سابق أفادت الأنباء عن مقتل 12 وجرح 607.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غربي تركيا، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كم من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجه وعلى عمق 16.54 كم تحت سطح الأرض.

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