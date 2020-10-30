شكرا لقرائتكم خبر عن "السراج" يعلن التراجع عن الاستقالة من منصبه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مساء الجمعة تراجعه عن تقديم استقالته من منصبه.
وقال السراج- حسبما نقلت قناة (ليبيا- الحدث) اليوم الجمعة - "تراجعت عن الاستقالة التي كنت انوي التقدم بها نهاية شهر أكتوبر الجاري استجابة للطلبات الملحة الداخلية والخارجية لكي لا يحدث فراغ سياسي".
وكان السراج قد أعلن في سبتمبر الماضي استعداده للتنحي بحلول 31 أكتوبر لإفساح المجال أمام مسؤول تنفيذي جديد نتيجة للمحادثات الحثيثة بين الليبيين و ما أحرزته من تقدم.
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