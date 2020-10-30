وأشار البيان المنشور عبر وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، نقلا عن المكتب الإعلامي للمجلس السيادي الانتقالي السوداني إلى أن البرهان أجرى فحص للكشف عن احتمالية إصابته بعدوى كورونا. © AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY جاء ذلك بعدما ثبتت مخالطة البرهان لعدد من الشخصيات، تبينت إصابتهم لاحقا بعدوى "كوفيد 19". ولكن المكتب الإعلامي للمجلس السيادي صرح أن نتيجة اختبارات "كوفيد 19" للبرهان، جاءت سلبية. Advertisements وأكد المجلس أن ذلك جاء بعد أسبوع كامل من مخالطة البرهان لمن ثبت أنهم أصيبوا بعدوى كورونا. وكان البرهان قد أجرى خلال الأيام الماضية مقابلات إعلامية عديدة، علاوة على سفره إلى القاهرة، عقب إعلان تطبيع الخرطوم العلاقات مع إسرائيل، وإزالة الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. © Sputnik / Mohamed Hassan اتفاق السلام السوداني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد مخالطته مصابين بكورونا... السودان يكشف هل البرهان مصاب بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.