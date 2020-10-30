نقلت وكالة "سانا" عن المحامية رشا الحلح المشرفة على حملة المساعدات المقدمة من أهالي الجولان السوري المحتل بدمشق والتي أوضحت أن:
© Sputnik . Sergey Mamontov
وأشارت إلى أنه تم إيصال القافلة بالتعاون مع الفريق التطوعي في جمعية "ساعد" بدمشق.
بدوره أشار عصام حبال رئيس مجلس إدارة جمعية "ساعد" بدمشق إلى أن: "فريقاً تطوعياً من عدة جمعيات رافق القافلة من دمشق لتجهيز السلل الغذائية بشكل كامل وتقديمها للمتضررين".
وبين الدكتور إحسان شقير الذي رافق القافلة أنه أشرف على توزيع المساعدات على الأهالي في القرى والبلدات التي تضررت من الحرائق في ريف طرطوس مع فريق تطوعي وتم إيصالها إلى الأهالي في منازلهم مباشرة.
ونقلت الوكالة عن مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق محمود الدمراني تأكيده أن "القافلتين تتضمنان مواد غذائية وألبسة ومواد تعقيم مبيناً أن القافلة المقدمة من أهلنا في الجولان السوري المحتل تعبير عن انتمائهم لوطنهم الأم سورية ووقوفهم مع أبناء بلدهم والقافلة الثانية مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية وأبناء دمشق بهدف دعم المتضررين من أبناء طرطوس جراء الحرائق الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر قافلة مساعدات من أهالي الجولان السوري المحتل إلى متضرري حرائق طرطوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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