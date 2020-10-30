وجاء في البرقية "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لفخامتكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
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وفي وقت سابق، أعلنت مصالح رئاسة الجمهورية في الجزائر، في بيان لها، بأن صحة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الموجود في أحد المستشفيات الألمانية لا تدعو للقلق.
وقد تلقى الرئيس الجزائري، برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل، من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدور سانتشيز والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
يذكر أن الرئيس الجزائري نُقل مساء الأربعاء، إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة، بعد خضوعه لحجر صحي طوعي على إثر إصابة محيطه بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يرسل برقية إلى الرئيس الجزائري على إثر إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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