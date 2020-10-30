الملك سلمان يرسل برقية إلى الرئيس الجزائري على إثر إصابته بكورونا

وجاء في البرقية "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لفخامتكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

© AFP 2020 / RYAD KRAMDI

وفي وقت سابق، أعلنت مصالح رئاسة الجمهورية في الجزائر، في بيان لها، بأن صحة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الموجود في أحد المستشفيات الألمانية لا تدعو للقلق.

وقد تلقى الرئيس الجزائري، برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل، من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدور سانتشيز والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

يذكر أن الرئيس الجزائري نُقل مساء الأربعاء، إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة، بعد خضوعه لحجر صحي طوعي على إثر إصابة محيطه بفيروس كورونا.