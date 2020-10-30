شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يستهدف عربات لميليشيا الحوثي بصعدة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، عربات تحمل عناصر لميليشيا الحوثي بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وأوضح قائد لواء (حرب1) باليمن العميد محمد الغنيمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)- أن عربات تابعة للحوثيين كانت متوجهة من وادي (الأشر) نحو مرتفعات (خضاض) حاولت التوغل في مناطق الجيش الوطني، تم رصدها وتدميرها من قبل طائرات التحالف وقتل جميع من كان فيها.

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