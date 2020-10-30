شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أي حالات وفاة.



وأوضحت الوزارة- في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء الماضي- أن الحالات الجديدة سُجلت في ولايتي الخرطوم وشمال كردفان (جنوب الخرطوم)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 1736 عينة، سُجلت من بينها الحالات الجديدة.



وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و772 حالة، بينها 837 وفاة، و6 آلاف و764 شخصا تعافوا.



وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.