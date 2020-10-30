شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضبط المتورطين بحريق «تنومة».. متحدث «الأمن العام» يوجه رسالة مهمة للمواطنين والمقيمين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكد متحدث الأمن العام، العميد سامي الشويرخ ، عدم وجود أي تهاون في ضبط مخالفي نظام العمل والإقامة ، مؤكداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين.

وأوضح، خلال حديثه للإخبارية، أنه تم ضبط المتورطين في حريق جبل تنومة بعد إجراءات الاستدلال والبحث والمتابعة من قبل السلطات الأمنية، مؤكدًا أن عمليات التحري والتقصي أوضحت أنهم من مخالفي أنظمة أمن الحدود.

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وأشار إلى أن خطورة المخالفين لنظام أمن الحدود ليست أمنية فقط، بل تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين النظاميين في المملكة، موضحًا أن التعامل مع هؤلاء المخالفين يستوجب التعاون من كافة شرائح المجتمع في الإبلاغ عنهم.

ووجه رسالة للمواطنين والمقيمين بعد ضبط المتسببين في حريق جبل تنومة المفتعل، والذي استمر لعدة أيام قبل أن تتمكن قوات الدفاع المدني من إخماده كليًا.

وأشار إلى أن الأمن يعول على وعي المواطن والمقيمين النظاميين في المملكة.