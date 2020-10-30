شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعرب عن ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في زلزال أزمير التركية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس : أعربت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

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