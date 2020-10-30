تونس وأمريكا تبحثان تعزيز علاقات التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع في ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دافيد بلوم، وسفير أمريكا لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة التي تربط البلدين.



وأوضح بيان لوزارة الخارجية التونسية أن اللقاء - الذي جرى خلال استقبال الوزير لسفيري الولايات المتحدة الأمريكية بمقر الوزارة - تناول آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا في أفق احتضان تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي ستنطلق اجتماعاته يوم 9 نوفمبر المقبل.



وتناول اللقاء سبل دعم وإنجاح ملتقى تونس باعتباره فرصة هامة وثمينة لتحقيق التسوية السياسية الدائمة والشاملة في ليبيا، ومناسبة لكافة الأطراف الليبية للمساهمة الإيجابية في صياغة الحل النهائي والتوافقي للأزمة الليبية التي طال أمدها.



وبهذه المناسبة، أكد السفيران دعم الولايات المتحدة لملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، مثمنين الجهود التي تبذلها تونس لتوفير كافة ظروف النجاح لهذا الحوار الهام والمفصلي بالنسبة إلى حل الأزمة الليبية، بما يبرز الثقة الكبيرة التي تحظى بها تونس لدى الأطراف الليبية والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والمجموعة الدولية.