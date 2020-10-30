شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تتيح ميزة جديدة للعثور على أجهزتها دون اتصال بـ«الإنترنت» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشفت شركة سامسونج عن ميزة جديدة في تطبيق Smart Things ، والتي تقدم البحث عن وضع عدم الاتصال، ما يتيح لمستخدميها تحديد موقع أجهزة Galaxy المفقودة أو المسروقة دون الحاجة إلى الوصول إلى الشبكة عبر الجهاز المفقود.

وتعتمد ميزة Smart Things Find الجديدة على نفس مبادئ تطبيق Find My Mobile، وتستفيد من تقنيات البلوتوث منخفض الطاقة (BLE) وتكنولوجيا النطاق العريض للغاية (UWB)، لمساعدة المستخدمين في العثور على هواتفهم الذكية، والأجهزة اللوحية، والساعات، وسماعات الأذن ، بحسب إرم نيوز .

طريقة الاستخدام

ولاستخدام ميزة Smart Things Find الجديدة، سيحتاج المستخدم أولًا إلى التسجيل في التطبيق، بمجرد اكتمال العملية، ستتمكن من العثور على مجموعة مختارة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية وسماعات الأذن من Galaxy، وسيبدأ التطبيق في العمل حتى عندما يكون جهازك المفقود غير متصل بالإنترنت.

وتوضح سامسونغ أنه حتى بحال إذا كان الجهاز غير متصل بالإنترنت، فيمكن لمستخدمي جالكسي الآخرين بالعثور على جهازك المفقود، بمجرد أن يصبح الجهاز غير متصل بالإنترنت لمدة 30 دقيقة، حيث يبدأ في إرسال إشارة عبر تقنية البلوتوث إل إي، إلى الأجهزة القريبة، وبمجرد الإبلاغ عن فقدان جهازك عبر SmartThings Find، تتم إضافته إلى قاعدة بيانات الشركة.

والميزة الجديدة ستتوفر فقط على هواتف Galaxy الذكية التي تعمل بنظام اندرويد أوريو أو الأحدث، وساعات Galaxy التي تعمل بنظام Tizen 5.5 أو الأحدث، وGalaxy Buds +، وGalaxy Buds Live، لكن ميزة UWB ستكون متاحة فقط لهواتف Galaxy Note 20 Ultra وGalaxy Z Fold 2.