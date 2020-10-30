شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من وزارة «الصحة» للمصابين بأمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت وزارة الصحة، أن المصابين بأمراض القلب والذين أصيبوا بالجلطات هم من الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات الأنفلونزا الموسمية .

ودعت الوزارة اليوم الجمعة المصابين بأمراض القلب إلى تلقي تطعيم الأنفلونزا الموسمية ، عن طريق التوجه لأقرب مركز صحي ، وذلك حرصاً على سلامتهم .

وكانت وزارة الصحة قد أكدت سابقاً أن التطعيم آمن على الأطفال وعلى النساء الحوامل والمرضعات .