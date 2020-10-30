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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من وزارة «الصحة» للمصابين بأمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أكدت وزارة الصحة، أن المصابين بأمراض القلب والذين أصيبوا بالجلطات هم من الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات الأنفلونزا الموسمية .
ودعت الوزارة اليوم الجمعة المصابين بأمراض القلب إلى تلقي تطعيم الأنفلونزا الموسمية ، عن طريق التوجه لأقرب مركز صحي ، وذلك حرصاً على سلامتهم .
وكانت وزارة الصحة قد أكدت سابقاً أن التطعيم آمن على الأطفال وعلى النساء الحوامل والمرضعات .
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