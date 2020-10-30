شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكية الفكرية»: تعويض مؤلف بـ55 ألف ريال لطبع ونشر كتبه دون إذنه وتغريم المؤسسة المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

صدر حكم قضائي بإلزام مؤسسة بتعويض مؤلف بمبلغ 55 ألف ريال، لقيامها بطبع ونشر كتب مملوكة له دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة منه.

وكشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عبر حسابها على تويتر ، أن الحكم تضمن أيضًا إلزام المؤسسة بدفع مبلغ 46 ألف ريال غرامة مالية لقاء المخالفة، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف المصنف المنسوخ.

وشددت الهيئة على أن الحصول على إذن كتابي أو موافقة خطية من صاحب الحق للمصنفات الأدبية والفنية يجنب الأفراد والمؤسسات العقوبات المقررة نظامًا، فضلاً عن كونه يحترم حقوق الملكية الفكرية للمؤلف.