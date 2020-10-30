ونقلت صحيفة "الوطن" السورية، عن مصادر وصفتها بالمحلية، في مناطق ريف حماة الغربي، حيث رصد المواطنون حركة "دؤوبة" في نقطة المراقبة التركية الحادية عشرة في قرية "شيرمغار"، المطوقة من قبل عناصر الجيش السوري.
ونوهت الصحيفة إلى أنه من المتوقع وصول شاحنات تركية لنقل معدات الجنود والأجهزة، والتي من الممكن أن تستغرق عدة أيام.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ "معارضة مقربة من الميليشيات العسكرية التابعة للنظام التركي"، بوجود توقعات بأن يستمر الجيش التركي بالانسحاب من بقية النقاط الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري، من "معرحطاط" في ريف إدلب الجنوبي و"الصرمان" و"تل طوقان" في ريفها الشرقي بالإضافة إلى بقية النقاط الواقعة بمحاذاة طريق عام حلب حماة، والمعروف بطريق "إم 5"، بجدول زمني لا يتعدى العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "حركة دؤوبة"... صحيفة: الجيش التركي يستعد للانسحاب من النقاط المحاذية لخط "إم 5" شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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