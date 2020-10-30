شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين جبهة النصرة والجيش السورى فى ريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن هناك اشتباكات بين جبهة النصرة والجيش السورى فى ريف إدلب، بسبب محاولات القوات السورية تحاول التقدم فى ريف إدلب الجنوبى.

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وكان المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن، قد قال فى تصريحات سابقة، إن الصراع فى سوريا لا يمكن حله عن طريق إصلاح دستورى أو دستور جديد فقط.



وقال بيدرسون - خلال إحاطة لمجلس الأمن، إن التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح بابا لعملية أعمق وأوسع، مبينا أن هناك حاجة لتوسيع ذلك التعاون ليشتمل على جميع القضايا ويضم جميع الأطراف.



وكان بيدرسون أجرى، في وقت سابق، مباحثات في دمشق مع وزير الخارجية وليد المعلم، ومع الرئيس المشترك للجنة الدستورية أحمد الكزبري، كما التقى سفير روسيا الاتحادية في سوريا، حيث تناولت اللقاءات بحث الجولة القادمة من مباحثات اللجنة الدستورية المصغرة، إضافة إلى قضايا أخرى.