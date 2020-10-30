شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن سلبية نتيجة فحص "كورونا" لرئيس مجلس السيادة الانتقالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أجرى اختبارا لفحص فيروس "كورونا"، وثبتت سلبية النتيجة، وأشار المجلس، في بيان اليوم /الجمعة/، إلى أن البرهان أجرى الفحص بعد أسبوع من مخالطته بعض من ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا". وكان حزب "الأمة القومي"، أكد إصابة رئيسه الصادق المهدي بفيروس "كورونا"، كما أعلن مجلس الوزراء السوداني، إصابة كل من الشيخ الخضر كبير مستشاري رئيس الوزراء، وعلي بخيت مدير مكتب رئيس الوزراء، ومحمد الفاتح زين العابدين محافظ بنك السودان، بالفيروس التاجي.

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