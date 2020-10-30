شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلق نشاط مؤسسات الشباب إلى 9 نوفمبر المقبل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني التونسية، تعليق نشاط مؤسسات الشباب بداية من، اليوم الجمعة، وحتى يوم الاثنين 9 نوفمبر المقبل. وأضافت الوزارة - في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أنه تم اتخاذ هذا الإجراء استنادًا لقرارات رئاسة الحكومة وفي إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس "كورونا" وحرصا على سلامة كافة العاملين بالمؤسسات الشبابية، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص هذه الفترة لتعقيم المؤسسات الشبابية على أن يكون استئناف النشاط يوم الثلاثاء 10 نوفمبر المقبل.

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