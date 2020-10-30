شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من قنصلية المملكة في «هيوستن» للمواطنين بشأن إعصار «زيتا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت القنصلية العامة للمملكة بمدينة هيوستن الأمريكية تنبيها مهاماً للمواطنين المتواجدين هناك بتوخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية بخصوص إعصار “زيتا”
وأكدت القنصلية في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع “تويتر” ضرورة التواصل معها في الحالات الطارئة من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected] أو الاتصال عبر أرقام هواتفها.
يُذكر أن إعصار زيتا اجتاح جنوب الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية برياح قوية أسقطت الأشجار وخطوط الكهرباء، وأدت لوفاة ثلاثة أشخاص على الأقل.
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