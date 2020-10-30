قطر... فيديو يكشف اللحظات الأولى للعثور على طفلة حديثة الولادة في مطار حمد 

ونشر موقع "الدوحة نيوز"، أمس الخميس، مقطع فيديو، أظهر من خلاله خمسة مسعفين على الأقل يعتنون بالطفلة، بعد انتشالها من سلة المهملات في الحمام في مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية، الدوحة، حيث ألقتها والدتها، في محاولة للتخلص منها.
وقالت الحكومة القطرية إنه "عُثر في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تم وضعه تحت القمامة في سلة للمهملات داخل مطار حمد الدولي. وقد تم إنقاذ حياة الطفلة مما بدا أنه محاولة لقتلها، حيث تم توفير الرعاية الطبية لها هنا في الدوحة وهي تتمتع الآن بحالة صحية جيدة".
في بيان أمس، أكد مكتب الاتصال الحكومي القطري أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة "مع بعض المسافرين" المتواجدين، وقت كشف حادثة العثور على طفلة حديثة الولادة مجهولة الهوية داخل مطار حمد، كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها ومغادرتهم الدولة.
وأعرب البيان عن أسفه إزاء أي مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات.
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