شرطة أبوظبي تنبه أولياء الأمور إلى خطر يهدد حياة الأطفال

ودعت الشرطة أولياء الأمور إلى تعزيز الاشتراطات الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من البنايات أو المباني السكنية والاهتمام بالمراقبة الدائمة للأطفال عند اقترابهم من النوافذ، حسبما نقلت وكالة أنباء "وام".
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وأوضحت أنه "مع دخول فصل الشتاء وفتح النوافذ في البنايات والمساكن للاستماع بالهواء الطلق قد يكون الأطفال الصغار قريبين جداً من مواقع الشرفات والنوافذ ما يشكل خطرا بالغاً عليهم".
وحذرت الشرطة من مخاطر ترك قطع أثاث ملاصقة للنوافذ تفاديا لاستخدامها من الأطفال بغرض الفضول، ما يؤدي إلى وقوع حوادث سقوط مأساوية، مشيرة إلى ضرورة تركيب القضبان المعدنية على النوافذ ما يسهم في حماية الأطفال من السقوط.
في سياق آخر، نشر الحساب الرسمي لشرطة أبو ظبي على "فيسبوك" مقطعا مصورا لحوادث تقع على الطرق الرئيسية في الإمارة نتيجة تجاوز الإشارة الحمراء.
ودعت الشرطة، بحسب الصفحة، "السائقين إلى الانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق عند الإشارات الضوئية لخطورتها في وقوع الحوادث المرورية التي تتسبب في الخسائر بالأرواح والممتلكات على الطرق".
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