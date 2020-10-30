لاحتوائها على البكتيريا... السلطات السعودية تحذر من 4 مستحضرات تجميل

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وذكرت صحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الجمعة، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية حذرت من تلك المنتجات لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا، ما يعد مخالفا للائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وأفادت الهيئة بأنها حللت عينات من منتجات التجميل المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء 4 منتجات صابون على نسبة عالية من البكتيريا، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وأوضحت الهيئة السعودية أن البكتيريا توجد في منتجات التجميل لأسباب عدة، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد، أو التلوث أثناء مرحلة التعبئة، أو تغليفها وتخزينها في ظروف غير مناسبة، كما أن وجود التلوث البكتيري في منتجات التجميل أمر غير مسموح به، إلا إذا كانت البكتيريا غير ضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به.

وبعد ورود أسماء المنتجات الأربعة، شددت الهيئة السعودية على المستهلكين عدم استخدامها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.