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وأفادت الهيئة بأنها حللت عينات من منتجات التجميل المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء 4 منتجات صابون على نسبة عالية من البكتيريا، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.
وأوضحت الهيئة السعودية أن البكتيريا توجد في منتجات التجميل لأسباب عدة، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد، أو التلوث أثناء مرحلة التعبئة، أو تغليفها وتخزينها في ظروف غير مناسبة، كما أن وجود التلوث البكتيري في منتجات التجميل أمر غير مسموح به، إلا إذا كانت البكتيريا غير ضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به.
وبعد ورود أسماء المنتجات الأربعة، شددت الهيئة السعودية على المستهلكين عدم استخدامها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر لاحتوائها على البكتيريا... السلطات السعودية تحذر من 4 مستحضرات تجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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