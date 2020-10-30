شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة مصرية محملة بالمساعدات الطبية للعراق لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الى مطار بغداد الدولي اليوم الجمعة طائرة مصرية محملة بـ 15 طناً من المساعدات الطبية، إلى وزارة الصحة العراقية لدعم مؤسساتها الصحية والطبية في مواجهة جائحة كورونا. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ إن هذه المساعدات هي الثانية التي ترسلها مصر إلى العراق خلال فترة جائحة كورونا، وأيضاً كان هناك العديد من المساعدات الطبية وصلت من عدة دول عربية وأجنبية"، وأشار إلى أن وزارتى الخارجية والصحة مستمرتان بالتنسيق مع جميع الدول الصديقة والشقيقة لدعم جهود وزارة الصحة لايصال المساعدات الطبية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرة مصرية محملة بالمساعدات الطبية للعراق لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.