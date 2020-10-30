شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يقصف 4 أهداف لداعش شرق بعقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصف طيران الجيش العراقي اليوم الجمعة اهدافا لتنظيم "داعش" الإرهابي في عملية تعقب خلاياه في بساتين الخيلانية شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى، وقال مصدر أمنى عراقى في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ إن طيران الجيش قصف 4 أهداف هامة لخلايا داعش في حوض شروين والزور شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة ضمن عملية ملاحقة خلايا داعش في بساتين قرية الخيلانية . واضاف ان العملية شملت تمشيط 12 قرية زراعية والبساتين المحيط بها ضمن محاور تعقب خلايا داعش، مشيرا إلى أن العملية تهدف الى منع داعش من تحقيق موطئ قدم في المنطقة.

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