شكرا لقرائتكم خبر عن 504 إصابات جديدة بكورونا و8 وفيات بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، ‬‬تسجيل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭ ‬‬وقالت الكيلة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 178 إصابة.

وأضافت الوزيرة أن 39 مريضا يرقدون "في غرف العناية المكثفة بينهم ستة على أجهزة التنفس الاصطناعي".

Advertisements

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 64741 إصابة تعافى منها 57234 وتوفي 553‬‬‬‬‬‬‬‬.