شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان «جازان»: أمطار رعدية مصحوبة برياح حتى الـ6 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - اتواصل- واس:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ،و محافظات الحرث ، والداير بني مالك، و الريث ، و العيدان ، وفيفا، والطوال ، وفرسان ، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة .

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وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٦مساءً.