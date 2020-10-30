وانتشر مقطع فيديو على منصات "يوتيوب" يظهر استعدادات القوافل والحافلات بالتوجه إلى العاصمة بيروت للمشاركة في التظاهرة أمام السفارة الفرنسية.
كما تعمل قوى الأمن الداخلي اللبناني وفرق من الجيش اللبناني على قطع كل مداخل بيروت حيث تقوم بتفتيش السيارات القادمة من الشمال والتي تحمل المشاركين في التظاهرة.
واندلعت الأزمة الأخيرة بعد تأكيد ماكرون تمسك بلاده بمبدأ الحرية في نشر الرسوم الكاريكاتورية لـ(النبي محمد)، خلال مراسم تكريم أقيمت للمدرس صامويل باتي، الذي قتل بقطع الرأس، في 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بيد روسي شيشاني إسلامي متشدّد ذبح أستاذ التاريخ، لأنه عرض هذه الرسوم على تلامذته في المدرسة خلال صف حول حرية التعبير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... مئات الحافلات تتوجه إلى السفارة الفرنسية في بيروت للتظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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