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وبحسب المركز، عاد 4 نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.
وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتطهير أراض من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا على مساحة 1.9 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 21 عبوة ناسفة.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة 530 لاجئا إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الساعات الــ24 الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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