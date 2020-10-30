الإمارات تمنح 400 طالب إيراني تأشيرة دخول إلى دبي

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن السفارة الإيرانية في أبوظبي والقنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دبي والإمارات الشمالية (رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين) سيد محمد حسيني تمكنوا بعد متابعات وجهود خلال الأشهر الماضية من الحصول على تأشيرات لـ400 طالب إيراني في مراحل الماجستير والدكتوراه كانوا مستعدين لإجراء مقابلة في دبي.

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وأضافت أنه "لم يتم إصدار تأشيرات للإيرانيين المتجهين نحو الإمارات خلال الأشهر الماضیة بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأوضحت أنه "نتيجة جهود المسؤولين الإيرانيين، قررت دولة الإمارات إعادة تفعيل تأشيرات الدخول للطلاب الإیرانیین".

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وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك"، استعداد بلاده تحسين العلاقات مع البحرين والإمارات، مشيرا إلى أن علاقة هذه الدول مع إسرائيل لن تكون عقبة في تحقيق ذلك.

وأشار ظريف إلى أن علاقة إيران مع دول الجوار تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل وسياسة حسن الجوار.

وقال: "طالما أن هذه الدول تريد علاقات جيدة مع إيران، فإن هذه العلاقات ستستمر. ومع ذلك، هناك عدد من الدول مثل السعودية والإمارات والبحرين، التي لا تريد إقامة علاقات قوية مع إيران، ولكن في أي وقت تكون فيه هذه الدول مستعدة لإقامة علاقات جيدة مع بلادنا: "ستكون لدينا أيضا رغبة مماثلة" لتحقيق ذلك.