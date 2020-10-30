بالفيديو...ظهورعبدة شياطين في لبنان والقوى الأمنية تداهم قصرهم

وذكرت وكالة "​النشرة​" اللبنانية أن ​القوى الأمنية​ داهمت أحد القصور المهجورة في منطقة صفاري، جنوب لبنان​، وذلك بعد دخول مجموعة من الأشخاص خلسة.

ورجحت المعلومات أن "هذه المجموعة تنتمي لعبدة الشيطان وكانت تقيم قداسًا أسود داخل القصر"، لافتة الى أن "القوى الأمنية فتحت تحقيقًا لمعرفة الملابسات".

تجدر الإشارة إلى أن من اعتقلتهم ​قوى الامن​ للتحقيق معهم كانوا يرتدون ألبسة سوداء ويضيئون الشموع.