أمير الكويت يبعث رسالة خطية إلى الملك سلمان عقب ساعات من استنكار "تهديد سافر"

تضمنت الرسالة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

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وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عبر عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاستمرار استهداف المناطق المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل "أنصار الله" بعدد من الطائرات المسيرة.

وأوضح المصدر امس أن استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها يعدان انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية، وتهديداً سافراً لأمن المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، وتقويضاً لاستقرار المنطقة.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، لتحمل ‏مسؤولياته في لجم تلك الأعمال الإجرامية ووضع حد لها باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين. وجدد المصدر التأكيد على تضامن الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.