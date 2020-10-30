شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات تونس تجري تحقيقا حول تنظيم محلى متورط في هجوم نيس الإرهابى بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة فرانس 24 الفرنسية، إن السلطات التونسية تجري تحقيقا حول هجوم نيس بعد تدوينة لتنظيم محلي زعم تنفيذه. وأعلن محسن الدالي، رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، تولت اليوم "فتح بحث عدلي في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية نتج عنها قتل وجرح أشخاص خارج حدود الوطن".

وأوضح رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أنه تم فتح البحث على إثر الهجوم الذي استهدف أشخاصا في إحدى الكنائس بمدينة نيس، والذي وصفته السلطات الفرنسية بـ"الإرهابي" ووجود معلومات ومعطيات حول هوية منفذه، مفادها مبدئيا أنه يحمل الجنسية التونسية.