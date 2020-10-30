الرئيس اللبنانى: نأمل أن يستعيد لبنان حضوره العربى والدولى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون، عن أمله في أن يستعيد لبنان حضوره العربي والدولي، ويخرج من الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني لوزيرة الشباب والرياضة فارتينه أوهانيان في قصر بعبدا الجمهورى، وقالت وزيرة الشباب والرياضة إن لبنان سيستضيف في العام 2022 المؤتمر الكشفي العربي الثلاثين ومنتدى الشباب الكشفي العربي الخامس، مشيرة إلى أنها ستسافر يوم /الأحد/ المقبل إلى القاهرة، للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد لهذه الغاية، حيث ستتسلم من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري استضافة المؤتمر والمنتدى في لبنان، بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة.



وأكدت أهمية انعقاد المؤتمر الكشفي العربي والمنتدى في لبنان، لافتة إلى أن التحضيرات ستبدأ قريبا في سبيل حسن التنظيم والبرنامج وكل ما من شأنه أن يحقق نجاح المؤتمر والمنتدى.