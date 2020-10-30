شكرا لقرائتكم خبر عن العراق سيدعم أي قرار تتخذه أوبك+ بشأن الإنتاج في المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، في بيان اليوم الجمعة، بحسب "رويترز" إن بلاده العضو في أوبك ستدعم أي قرار جماعي تتخذه أوبك+ بشان سياسة إنتاج النفط مستقبلا.

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