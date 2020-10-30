ونشرت السفارة الأمريكية البيان على موقعها الرسمي، حيث أكدت أنه بناء على التقدم المحرز خلال اجتماع 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اجتمع ممثلون عن الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية يومي 28 و29 منه بوساطة من الولايات المتحدة وباستضافة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش".
وختم البيان: "تأمل الولايات المتحدة ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن تفضي هذه المفاوضات إلى الحل الذي طال انتظاره. وقد أعرب الطرفان عن التزامهما متابعة المفاوضات الشهر المقبل.
وكشفت صحيفة عربية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جلسة المفاوضات الثالثة من ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في منطقة الناقورة.
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر خاصة أن أجواء الجلسة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود كانت إيجابية جداً، وهناك تكتم وإصرار على عدم تسريب أي تفصيل مرتبط بتفاصيل المفاوضات، لافتة إلى أن النقاش تناول الملف التقني بعد تقديم كل طرف الخرائط والإحداثيات التي تدفع كلاً منهما لإثبات صحة خرائطه.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأمريكية تعلق على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.