شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يمنح ميدالية الاستحقاق لـ 6 مواطنين تبرعوا بالدم 50 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت الموافقة السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 6 مواطنين لقاء تبرعهم بالدم 50 مرة، بحسب " واس" وجاءت أسماء المواطنين المتبرعين الذين منحت لهم المدالية على النحو التالى:



العقيد أحمد عبدالله علي الصانع، والطبيب المتقاعد منصور محمد منصور الوكيل، والرقيب يوسف عبداللطيف عبدالرحمن المزهر، وناصر راضي أحمد أبو ناجمة، والرئيس رقباء وليد إبراهيم عبدالله المدعج، والدكتور يزيد إبراهيم سليمان الصيقل.