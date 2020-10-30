وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، أن هيونداي أبرمت العقد مع شركة نفط البصرة لبناء منشأة من شأنها أن ترفع مستوى المخلفات في المحافظة الجنوبية.
© AP Photo / Nabil al-Jourani
وقالت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات إنها ستبدأ أعمال بناء المنشأة في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل على أن يتم تدشينها بحلول يوليو/تموز 2025.
وأشارت إلى أن الصفقة تمثل 11.7 بالمئة من إيرادات العام الماضي للشركة التي تعتبر شركة البناء الرئيسية في كوريا الجنوبية.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في وقت سابق، توقيع عقد مع شركة "J.G.C" اليابانية لتحويل المخلفات الفائضة في الصناعات النفطية إلى منتجات عالية القيمة.
وأوضحت أن المشروع "يهدف الى زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة مصافي الجنوب، عبر تحويل مخلفات الإنتاج الفائضة المتمثلة بالنفط الأسود إلى منتجات عالية القيمة، مثل الكازولين عالي الأوكتان، وزيت الغاز، والنفثا المختلطة وزيت الوقود، بمواصفات عالمية"، كما يشتمل "على وحدة التكسير بالعامل المساعد في البصرة قرب مصفى الشعيبة، وهي من المشاريع ذات التكنولوجيا المتطورة، والتي تدخل العراق لأول مرة، وستعمل على تحويل مادة النفط الأسود التي تشكل 40-50 بالمئة من النفط الخام، إلى منتجات خفيفة عالية القيمة".
كانت هذه تفاصيل خبر شركة "هيونداي" توقع عقدا لإنشاء مصنع بقيمة ملياري دولار في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.