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الأردن... إصابة مدير عمليات خلية أزمة كورونا بالفيروس

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وقال المركز، عبر صفحته على "فيسبوك": "ضمن الفحوصات الدورية التي يجريها المركز للعاملين فيه، تبينت إصابة نائب رئيس المركز مدير عمليات خلية أزمة العميد الركن مازن الفرّاية بفيروس كورونا، حيث يلتزم حالياً بالعزل المنزلي والعمل عن بعد".

© Sputnik . Pavel Bednyakov

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، محمد الخلايلة قد أعلن، الاثنين الماضي، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير في بيان، إن حالته الصحية مستقرة، وهو الآن يخضع نفسه للعزل المنزلي.

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وأعلنت

أمس الخميس، عن تسجيل 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 65385 والوفيات إلى 740.

ودعت الوزارة الجميع إلى "الالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي أمان وصحتك".

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