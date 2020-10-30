الأردن... إصابة مدير عمليات خلية أزمة كورونا بالفيروس

وقال المركز، عبر صفحته على "فيسبوك": "ضمن الفحوصات الدورية التي يجريها المركز للعاملين فيه، تبينت إصابة نائب رئيس المركز مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفرّاية بفيروس كورونا، حيث يلتزم حالياً بالعزل المنزلي والعمل عن بعد".
© Sputnik . Pavel Bednyakov
وقال الوزير في بيان، إن حالته الصحية مستقرة، وهو الآن يخضع نفسه للعزل المنزلي.
وأعلنت
أمس الخميس، عن تسجيل 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 65385 والوفيات إلى 740.
التقرير اليومي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن#صحتك_بتهمنا #فيروس_كورونا #وزارة_الصحة #الأردن pic.twitter.com/4I43kfcp4B— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) October 29, 2020
ودعت الوزارة الجميع إلى "الالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي أمان وصحتك".
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