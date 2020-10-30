"السبع" يسجل أول هدف إسرائيلي في دوري الخليج

وأفادت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، بأن "السبع" نجح في تسجيل أول هدف لبلاده في دوري الخليج.

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

اللاعب الإسرائيلي المسلم ضياء سبع، يسجد شاكرا الله، بعد تسجيله أول أهداف لفريقه النصر الإماراتي. أول هدف إسرائيلي في دوري الخليج.

وتغلب فريق النصر الإماراتي الذي يلعب "السبع" ضمن صفوفه، على مضيفه الوصل، مساء أمس الخميس، بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، حيث نجح اللاعب الإسرائيلي في تسجيل أول أهدافه بقميص النصر، وتقديم أداء مميزا خلال المباراة.

يذكر أن السبع (27 عاما) وقع رسميا على عقد يمتد 3 مواسم مع نادي النصر الإماراتي، وسيحصل على 3 ملايين دولار راتبا سنويا. وكان صانع الألعاب ذو الأصول الفلسطينية، قد انضم إلى صفوف غوانزو الصيني، مقابل 5 ملايين يورو في 2019، وسجل 17 هدفا في 33 مباراة بالدوري الصيني.